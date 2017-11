Puigdemont will in Brüssel bleiben

Der von der spanischen Zentralregierung abgesetzte katalanische Ministerpräsident Carles Puidgemont hält sich weiter in Belgiens Hauptstadt auf und will dort auch bleiben. Das sagte er in einem Exklusivinterview mit der RTBF, dem französischsprachigen, öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Er betonte aber, dass er zur Zusammenarbeit mit der belgischen Justiz bereit sei.