Ministerpräsident Bourgeois sieht Parallelen zur diktatorischen Vergangenheit Spaniens: „Die Lösung ist der Dialog. Das bedeutet keine Gewalt, aber an einem Tisch zu sitzen. Es ist auch gut, dass es Wahlen geben wird. Doch gleichzeitig Menschen zu verfolgen und mit Haftstrafen von bis zu 30 Jahren zu bedrohen… Das lässt an sehr unselige Zeiten zurückdenken.“

Der Fall liegt jetzt in den Händen der Justiz, nicht zuletzt, da gegen den abgesetzten katalonischen Ministerpräsidenten Carles Puidgemont, der sich bekanntlich in Brüssel aufhält, ein europäischer Haftbefehl ausgestellt wurde. „Dies wird in unserem Land in vollständiger Unabhängigkeit durch die gerichtlichen Instanzen beurteilt werden müssen. Ich finde nicht, dass wir und als Politik da einmischen müssen.“, so Bourgeois.