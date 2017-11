A.Kockartz Einer der meistgesuchten Terrorverdächtigen von Belgien ist in Marokko verhaftet worden. Dabei handelt es sich um Mohamed Saouti (Foto), einer der drei Saouti-Brüder, die in einer Garagenbox im Brüsseler Ortsteil Anderlecht ein umfangreiches Waffenarsenal und Polizeiuniformen gehortet hatten. Die beiden anderen Brüder des jetzt verhafteten Terrorverdächtigen sitzen in Belgien bereits in U-Haft.