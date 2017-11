Nicolas Maeterlinck

A.Kockartz Rund 100 Jugendliche haben in der Nacht zum Mittwoch in einem Zug zwischen Ottignies (Wallonisch-Brabant) und Brüssel dermaßen randaliert, dass der Zug aus dem Fahrplan genommen und angehalten werden musste. Das Zugpersonal sprach von bisher nie erlebten Bedrohungen und einem Trauma, dass sie nach dieser Horrorfahrt erlitten. Die Jugendlichen kamen von einem Halloween-Event im Freizeitpark Walibi in Wallonisch-Brabant.