Filip Dewinter gab an, Sprachlos zu sein, weil "zwei Volksvertretern auf diese Art und Weise der Zugang nach Sint-Jans-Molenbeek verwehrt werde". Es sei nicht ihr Ziel, auf gewalttätige Konfrontationen aus zu sein, so der flämische Rechtsradikale. Schon vor einigen Tagen als Bürgermeisterin Schepmans ankündigte, Maßnahmen gegen die "Islamsafari" zu ergreifen, hatte Dewinter angedeutet, sowieso nach Molenbeek zu gehen. Auch jetzt kündigte er an, "sich am Freitag in Richtung Molenbeek aufzumachen".

Wilders und Dewinter geben am Freitagmorgen in der Ersten Kammer des belgischen Bundesparlaments gegen 12:30 Uhr eine Pressekonferenz, von wo aus sie sich gegen 14 Uhr in Begleitung einer Eskorte der Bundespolizei in Richtung Molenbeek begeben wollen - trotz Verbots von Brüssel und Molenbeek. Die jeweilige Lokalpolizei und die Bundespolizei haben inzwischen ihre Köpfe zusammengesteckt und vereinbart, wie sie damit umgehen.