Belga

A.Kockartz Nach einer Meldung der flämischen Tageszeitung Het Laatste Nieuws am Donnerstag ist es bei einem Abschiedsfest für einen Eisenbahner in der vergangenen Woche im Rangierbahnhof Brüssel-Vorst so sehr hoch hergegangen, dass ein internationaler Reisezug in Richtung Luxemburg ausfallen musste. Weitere Züge konnten offenbar nur mit Verspätung bereitgestellt werden. Die belgische Bahn führt dazu eine interne Untersuchung durch.