A.Kockartz Die belgische Bundesregierung wird sich in naher Zukunft mit dem Terroranschlag in New York am Halloween-Tag befassen. Dabei geht es in erster Linie um die Anerkennung des Anschlags als Terrorakt, was wiederum notwendig für den Umgang und den Status der Opfer zu tun hat. Bei dem Anschlag am Dienstag kam eine Frau aus Belgien ums Leben. Drei weitere Landsleute wurden zum Teil sehr schwer verletzt.