Zunächst gab er an, dass die katalanische Regierung nicht vor ihrer juristischen Verantwortung in Spanien weglaufen wolle. Er sei auch nicht mach Belgien gekommen, um hier um politisches Asyl zu bitten: „Ich bin nach Brüssel gekommen, nicht nach Belgien. Die belgische Politik hat nichts damit zu tun. Ich bin in die Hauptstadt Europas gekommen, um in Freiheit und in Sicherheit arbeiten zu können. Wir brauchen ihre Hilfe, um zeigen zu können, dass dies ein politisches Problem ist und kein juristisches.“

Carles Puigdemont gab am Dienstagmittag in Brüssel auch zu verstehen, dass er die Herausforderung von neuen Wahlen annehmen werde und dass er sich dem Resultat dieses Wahlgangs beugen wolle: „Doch wird die spanische Regierung dies auch tun? Selbst wenn dies zu einer Mehrheit für die Unabhängigkeit führt?“

Der abgesetzte katalonische Regierungschef fordert von der Europäischen Union eine Reaktion auf die Vorgänge in seiner Heimat: „Unsere Werte sind die Europas, nämlich Toleranz und der Wille zum Frieden. Wir sollen deutlich machen, dass die spanische Regierung den katalonischen Werten mit ihrer repressiven Haltung Gewalt antut. Unsere Werte sind auch die Europas.“