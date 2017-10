Nach diesen Zusammenstößen stellte sie Polizei von Antwerpen ein umfangreiches „Waffenarsenal“ der Krawallmacher sicher. Darunter befanden sich Eisenstangen, Stöcke, ein Hockeyschläger und diverse weitere Schlagwerkzeuge. Daneben „nutzten“ die Anhänger beider Seiten auch Verkehrsschilder und anderes städtisches Mobiliar sowie Terrassenmöbel und Deko-Material von Geschäften als Waffen oder Wurfgeschosse.

Angesichts des Ausmaßes der Gewalt, des Waffenarsenals und der Sachbeschädigung verlängerte Antwerpens Bürgermeister De Wever sein erst für einen Zeitraum von einer Woche verhängtes Versammlungsverbot auf einen Monat. Zudem ordnete er eine frühe Sperrstunde für die Cafés, Bars und Imbisse an, in denen sich die mutmaßlichen Krawallmacher treffen. Daneben werden die jetzt verstärkt im Brederodeviertel patrouillierenden Polizeistreifen von einem immer bereit stehenden Wasserwerfer unterstützt, der dann in Aktion tritt, wenn sich neue Krawalle andeuten.