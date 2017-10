Puigdemont kontaktierte offenbar bereits vor seiner Ankunft in Brüssel den international bekannten belgischen Menschenrechtsanwalt Paul Bekaert (68) aus dem westflämischen Tielt, um sich bei ihm juristischen Beistand geben zu lassen. Bekaert ist in Kreisen von Minderheiten in Europa kein Unbekannter.

In den 1970er Jahren wohnte er im Auftrag der Menschenrechtsliga in Dublin einer Anhörung zur IRA bei und so landete er eher per Zufall in diese Welt. Neben der Irisch-Republikanischen Armee, die Nordirland auch mit Gewalt vom britischen „Joch“ befreien wollte, waren seit den letzten Jahren des vergangenen Jahrhunderts auch weitere politische Unabhängigkeitsbewegungen in den Schlagzeilen.