A.Kockartz In den frühen Morgenstunden am Montag führten Polizei und Justiz in Brüssel und in Wallonien mehrere Razzien bei mutmaßlichen Terrorverdächtigen durch. Eine der Zielpersonen war ein Mann in Brüssel, dem die Ermittler vorwerfen, bekannte Terroristen bei sich beherbergt zu haben. In einigen Haftanstalten wurden Zellen von Verdächtigen oder deren Bekannten durchsucht. Insgesamt wurden vier Personen festgenommen.