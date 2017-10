Bei erneuten Zusammenstößen zwischen Türken und Kurden in der Brederodestraat und den angrenzenden Vierteln sind in der Nacht zum Montag vier Personen, darunter ein Polizeibeamter, verletzt worden. Zwei von ihnen mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. 40 Personen wurden zur Feststellung ihrer Personalien in Polizeigewahrsam genommen und zwei weitere Personen wurden wegen illegalem Waffenbesitz verhaftet.

Erste Rangeleien zwischen Türken und Kurden begannen bereits am späten Sonntagnachmittag in einem Café in der Brederodestraat. Wieder gaben türkische Anwohner an, sie seien von kurdischen PKK-Anhängern provoziert wurden und wieder sprachen kurdische Vereinigungen von gezielter türkischer Gewaltanwendung gegen kurdische Nachbarn und Geschäfte. Mitglieder der kurdischen Organisation NavBel wollten vermitteln, wurden jedoch von mehreren Dutzend erbosten Türken daran gehindert und umzingelt.