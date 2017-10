Autor: Martina Luxen

Martina Luxen In der Brüsseler Gemeinde Anderlecht ist es am Samstagnachmittag zu einer Konfrontation zwischen Einwohnern eines Stadtviertels am Südbahnhof und Roma-Flüchtlingen aus Syrien gekommen. Die Roma haben ihre Zelte in einem nahe gelegenen Park aufgeschlagen. 60 bis 100 Menschen gingen mit den Fäusten und mit allem, was nicht niet- und nagelfest war, aufeinander los. Vier Personen wurden festgenommen.