"Katalanen, die sich politisch bedroht fühlen, dürfen in Belgien Asyl beantragen. Das gilt auch für Ministerpräsident Puigdemont. So ist das Gesetz eben", erläutert Theo Francken.

Belgien ist heute eines der wenigen europäischen Länder, in denen Europäer auch einen Asylantrag stellen können.

Auf die Frage der VRT, ob ein solcher Antrag realistisch sei, verweist Francken auf die Anträge, die in der Vergangenheit von politischen Flüchtlingen aus dem Baskenland bei belgischen Asylbehörden eingereicht worden sind. "Zurzeit haben wir keinen Asylantrag aus Katalonien erhalten, aber es kann schnell gehen. Wir werden sehen, wie sich die Sache in den folgenden Tagen und Stunden entwickelt", so Francken.