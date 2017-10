Autor: Martina Luxen

Martina Luxen Die in dieser Woche in die Schlagzeilen geratene Mädchengang aus Brügge hat nicht nur Gleichaltrige bedroht und erpresst, sondern auch eine Mutter und ihre Tochter verprügelt. Die beiden warenauf der Kirmes in Oostende von den "Zehbi's" angegriffen worden. Gegen die Mutter wurde Anzeige erstattet, weil sie eine der Angreiferinnen am Nacken gepackt hatte.