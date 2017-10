Mit ihrer Aktion, an der auch viele Kinder teilnahmen, fordern die Radfahrer in Antwerpen besser gesicherte Kreuzungen, weniger Schwerlastverkehr in der Stadt und eine bessere Infrastruktur für Radfahrer.

Radfahren in Antwerpen ist gefährlich, so die Meinung verschiedener Teilnehmer: "Lkws, die an einem vorbeirasen und einen nicht sehen oder sehen wollen. Mein Kollege war mit seinem Kind unterwegs, sein Fahrrad wurde von einem Lkw erfasst. Sein Kind kam mit einem Schädelbruch ins Krankenhaus", berichtet Paul Van Beirendonck, der an der Radfahreraktion für mehr Sicherheit in Antwerpen teilnahm.

Patrick Colen erfuhr soeben noch am eigenen Leib, wie gefährlich es für einen Radfahrer in Antwerpen sein kann: "Ich fahre geradeaus, habe formell Vorfahrt vor den Fahrzeugen, die von rechts kommen, aber der Autofahrer schneidet mir einfach den Weg ab und will mich überfahren. Das ist schrecklich in dieser Stadt. Das muss wirklich aufhören."