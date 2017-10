Autor: Martina Luxen

Martina Luxen Ein Elternkontaktabend in der VIP-Schule in Gent ist in eine Schlägerei ausgeartet. Das teilte die Staatsanwaltschaft mit. Dabei wurden vier Lehrer verletzt und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Auslöser war der Diebstahl des Handys der Klassenlehrerin, bei einem Gespräch mit einem von der Schule verwiesenen Schüler.