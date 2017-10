Autor: Martina Luxen

Martina Luxen In der Brederodestraat in Antwerpen ist es am Freitagabend zu einer schweren Auseinandersetzung zwischen türkischstämmigen Einwohnern und Kurden gekommen. Acht Personen, darunter ein Polizeibeamter, wurden verletzt. Eine Person wurde wegen Waffenbesitzes festgenommen. 47 weitere Personen wurden von der Polizei vorläufig festgenommen.