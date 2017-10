Verbrechensbekämpfung in Molenbeek erfolgreich

In der Brüsseler Problemkommune Sint Jans-Molenbeek (Foto) ist in der ersten Jahreshälfte die Zahl der Straftaten im Vergleich zum selben Zeitraum des letzten Jahres um 14 Prozent zurückgegangen. Das kündigten Innenminister Jambon und Justizminister Geens in einer gemeinsamen Stellungnahme an.