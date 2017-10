In seinen rund 160 Anhörungen hatte der U-Ausschuss 22/3 auch die Rolle des und den Umgang mit dem radikalen Islam in Belgien unter die Lupe genommen. Nach Ansicht des Ausschussvorsitzenden Dewael ist dies kein leichtes Unterfangen: „Salafismus und Wahabismus sind mit unserem demokratischen Rechtstaat nicht zu vereinbaren.“ Dieser Ansicht ist der flämische Liberale und Kammerabgeordnete Dewael mit aller Deutlichkeit, wie er gegenüber VRT NWS erklärte. Dem zufolge könne der Ausschuss auch nicht vertreten, dass die Große Moschee in Brüssel (Foto unten) von Saudi-Arabien finanziert wird.

Doch es gehe um mehr, so Dewael, denn diese radikalen islamischen Lehren würden auch über andere Kanäle verbreitet. In diesem Zusammenhang machte der flämische Liberale Abgeordnete im Bundesparlament eine bemerkenswerte Aussage: „Wenn man mit den Moscheen reden will, dann muss man sie anerkennen.“ Vor allem in Flandern wird vermehrt die Anerkennung von neuen Moscheen erschwert, während andere moslemische Gotteshäuser ihren Status aberkannt bekommen.

