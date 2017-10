Seit den Anschlägen vom 22. März 2016 auf den Brüsseler Nationalflughafen in Zaventem und die Metrostation Maalbeek im Verwaltungszentrum der belgischen Hauptstadt sorgt sich auch das flämische Landesparlament um seine Sicherheit. Seit diesem Tag wurden die Sicherheitsvorkehrungen deutlich erhöht.

So wurden in der jüngeren Vergangenheit Kameras angebracht, die alle Zugänge zum Parlamentsgebäude sichtbarer gestalteten und alle Personen, die das hohe Haus betreten, werden gescannt und müssen durch einen Metalldetektor gehen. Doch jetzt gehen die flämische Landesregierung und deren Verwaltung einen Schritt weiter.

Ab dem 6. November werden an allen Ein- und Ausgängen am Parlamentsgebäude individuelle Eingangsschleusen in Betrieb genommen. Dazu heißt es in einer Pressemitteilung: „Dies erfolgt im Rahmen der Sicherheitspolitik des Flämischen Parlaments. Wir möchten über bessere Kontrolle darüber erhalten, wer Zugang zu den Gebäuden erhält, um so mögliche Risiken zu vermeiden.“