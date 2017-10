Die Direktorin des dem Ort des Geschehens nahen Königlichen Technischen Athenäums von Brügge gab an, so etwas in den 17 Jahren, in denen sie dort tätig ist, noch nie erlebt zu haben. Gegenüber VRT NWS sagte sie: „Hier handelt es sich um eine sehr aggressive Gewalt ohne jegliche Norm.“ In einem besonders schweren Fall, den die Ermittler in den sozialen Netzwerken fanden, drohten die kriminellen Mädchen einer Mitschülerin, damit, sie auf die nahegelegenen Gleise am Bahnhof zu stoßen.

Aussagen von Schülern, Lehrern und Schuldirektoren zufolge würden die betroffenen Mädchen nicht begreifen, was sie anrichteten. Einige wurden bereits mehrmals aus ihren jeweiligen Schulen geworfen, blieben aber weiter ihrer Gewalt treu. Seit dieser Woche sind alle bekannten Bandenmitglieder zur Fahndung ausgeschrieben. Seit einigen Tagen laufen intensive Ermittlungen von Seiten der Brügger Lokalpolizei, wie Bürgermeister Landuyt dazu gegenüber der VRT-Nachrichtenagentur angab.