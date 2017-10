Net Brussel bestätigt unterdessen diese Vorwürfe und gibt an, dies sei eine „außergewöhnliche Maßnahme“, geht aber nicht ins Detail. Die Gewerkschaften bei der regionalen Abfallgesellschaft hingegen sprechen von einem Problem, dass seit einiger Zeit regelmäßig auftauche. Seit einer umfassenden Reform bei Net Brussel sei der Abfallräumdienst chronisch unterbesetzt.

Annemie Maes, Abgeordnete für die flämischen Grünen (Groen) im Brüsseler Regionalparlament, sagte gegenüber der Nachrichtenplattform BRUZZ, dass dies ein ausgemachter Skandal sei, der sich über die Bürger lustig mache: „Dieser Skandal lacht den Leuten, die ihr Bestes tun, um ihren Müll zu trennen, regelrecht ins Gesicht und gibt ein völlig falsches Signal.

Brüssel sei in Sachen Abfallbeseitigung ohnehin schon ein schlechter Schüler, so Maes: „Im Gegensatz zu Flandern, wo 60 % des Haushaltsmülls sortiert wird, beträgt dies in Brüssel nur 30 %.“ Die Grünen in der Region Brüssel-Hauptstadt beklagen die Missstände bei Net Brussel bereits seit langem an: „Die Verantwortung liegt hier bei Staatssekretärin Laanan.“

Die Verantwortung, die die frankophone Sozialistin und Staatssekretärin für öffentliche Sauberkeit und Abfallentsorgung, Fadila Laanan (PS), sei enorm, doch „sie antwortet nicht auf unsere Fragen. Sie erscheint noch nicht einmal im zuständigen Ausschuss.“