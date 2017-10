A.Kockartz Seit dem in den vergangenen Tagen plötzlich Bewegung in die seit vielen Jahren festgefahrenen Ermittlungen im Fall der sogenannten Brabanter Killer gekommen ist, gehen bei der derzeit zuständigen Staatsanwaltschaft in Lüttich viele neue Tipps und Aussagen ein und die Zahl der neuen Erkenntnisse steigt und steigt. Jetzt erhält die Ermittlergruppe eine dringend benötigte Verstärkung.