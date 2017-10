Die Bürgermeister am flämischen Rand um den Flughafen in Zaventem herum sind nicht prinzipiell gegen den Fluglärm, der von dort ausgeht. Schließlich ist der Brussels Airport auch für sie wirtschaftlich, z.B. als Arbeitgeber, enorm wichtig. Ihnen liegt aber eine gerechte und ausgewogene Verteilung der entsprechenden Belastungen auf alle betroffenen Regionen in und um Brüssel herum am Herzen.

Doch in Folge des einseitig in Brüssel gefällten Urteils gehen sie davon aus, dass die Gemeinden am flämischen Nordrand der Hauptstadt-Region mehr und mehr mit Fluglärm zu tun bekommen. Schon jetzt stellen sie fest, dass die Flugzeuge allerlei Manöver über ihren Dächern durchführen, um die Brüsseler Innenstadt zu umfliegen… Kommt es nicht zu einer entsprechenden politischen Entscheidung oder Regelung, ziehen die drei Bürgermeister ebenfalls vor Gericht.