Der Gemeinderat kritisiert damit das Stillschweigen der Politikerin und Diplomatin gegenüber der Verfolgung der Rohinga in ihrem Land. Sie möge die beliebteste Politikerin Myanmars sein, so verlautet aus dem Kabinett von Bürgermeister Olivier Maingain (Défi), doch ihr Schweigen lasse „eine negationistische Haltung“ seien.

Seit Wochen sind hunderttausende Rohinga auf der Flucht vor der Gewalt in ihrem Land, woran auch die Armee Myanmars einen hohen Anteil hat, wie inzwischen international bekannt ist.

In Erwartung eines Urteils von Seiten der internationalen Gemeinschaft zur präzisen Rolle Aung San Suu Kyis in dieser Sache, sei die Ehrenbürgerschaft aufgehoben, verlautete weiter aus dem Rathaus von Sint-Lambrechts-Woluwe. Bei den Vereinten Nationen in New York war in diesem Zusammenhang auch die Rede von „ethnischer Säuberung“ und von „Genozid“.