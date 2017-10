Großbritannien, die Niederlande, Schweden, Finnland und Lettland führten Wifi bereits in einigen Zügen ein, andere Länder werden wohl Folgen. Belgien allerdings lässt sich darauf aus Kostengründen nicht ein. Hier wird lediglich kostenloses Wifi in den größeren Bahnhöfen und in einigen internationalen Verbindungen vornehmlich in privatbetriebenen oder ausländischen Hochgeschwindigkeitszügen.

In den Bahnhöfen bieten zunächst die Telekomanbieter Proximus und Telenet Hotspots für drahtloses Internet an. Bald will die NMBS/SNCB allerdings mit einem eigenen System aufwarten.