Der Mann, um den es sich vergangenes Wochenende handelte, ist der sogenannte "Riese" der Killerbande von Brabant - bzw. die Nummer 19 auf der Fahndungsliste. Ihm wurde dieser Name wegen seiner Größe gegeben. Er wurde mit den Überfällen von 1985 in Overijse und Eigenbrakel in Zusammenhang gebracht. Doch bis heute ist nicht deutlich, ob es einen einzigen oder mehrere Riesen in der Bande gab - so wurden in der Vergangenheit u.a. die Phantombilder 8, 12, 10 und 14 auch schon als der "Riese" bezeichnet.

Der Riese wird umschrieben als Mann im Alter zwischen 30 und 35 Jahren, der 1m90 groß und schlank ist. Er soll vor allem für das Einkassieren der Beute verantwortlich gewesen sein. Ein weiteres Detail: Er trug ein Maschinengewehr.