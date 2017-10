A.Kockartz Ein Mann aus Dendermonde in der Provinz Ostflandern sagt, dass der mysteriöse „Riese“ der Killerbande von Brabant sein Bruder sei. Gegenüber der VRT gab der Zeuge anonym an, sein Bruder habe es ihm gegenüber selbst auf dessen Sterbebett bestätigt. Inzwischen meldete sich auch der zuständige Generalstaatsanwalt zu diesem Thema und deutete an, dass der Bruder des "Riesen" jetzt bestätige, was schon länger, aber ohne schlüssige Beweise, bekannt sei.