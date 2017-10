Autor: U. Neumann

U. Neumann In Brüssel scheint ein Viertel der Fahrradfahrer bei Dunkelheit ohne Licht zu fahren. Und außerhalb der Hauptstadt sieht es auch nicht besser aus. Im Gegenteil: Laut Polizei fährt knapp die Hälfte der Schulkinder ohne Licht am Fahrrad und das ist sehr gefährlich. Um die Radfahrer hierauf aufmerksam zu machen, ist ein interaktiver Fahrradtunnel in Brüssel eröffnet worden.