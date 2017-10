Es ist nicht das erste Mal, dass vor möglichen wirtschaftlichen Folgen eines so genannten harten Brexits gewarnt wird, das heißt vor einem unkontrollierten Austritt Großbritanniens, bei dem das Vereinigte Königreich ein Drittstaat wäre, ohne Zugang zum Binnenmarkt. Auch aus den Berechnungen der 'High level Brexit-Gruppe' unter Leitung von Graf Paul Buysse geht jetzt hervor, dass das 'Worst case-Szenario' katastrophale Folgen haben kann.

Sollten die Europäische Union und das Vereinigte Königreich bis März 2019 - der Zeitpunkt, an dem das Vereinigte Königreich aus der EU austreten will -, keine Einigung erzielen, könnten die Zoll-Kosten für den Import aus dem und den Export in das Vereinigte Königreich schätzungsweise 2,22 Milliarden Euro betragen.

Wie schon in einer früheren Studie von Löwener Wirtschaftswissenschaftlern ausgeführt, könnte ein harter Brexit Belgien zudem mehr als 42.000 Jobs kosten. Für das Vereinigte Königreich soll es sich gar um 526.000 Jobs und für die EU insgesamt um 1,2 Millionen Arbeitsplätze handeln.