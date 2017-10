Belga

A.Kockartz Flanderns Ministerpräsident Geert Bourgeois (Foto) von der nationaldemokratischen N-VA kann sich mit dem Vorhaben der Regierung Rajoy in Spanien, am Samstag Artikel 155 der dortigen Verfassung in Kraft zu setzen, um die Autonomie in Katalonien aufzuheben, nicht einverstanden erklären.