Belga

A.Kockartz Rund 6.000 Mitarbeiter von Sicherheits-, Rettungs- und Notdiensten in Belgien bekommen im Katastrophenfall Vorrang beim Zugriff auf das hiesige Mobilfunknetz. Dazu wird in deren Handys oder Smartphones eine besondere SIM-Karte eingesetzt. Eine der Schlussfolgerungen aus der Aufarbeitung der Terroranschläge vom 22. März 2016 war die Anpassung des Mobilfunknetzes an extreme Situationen. Damals verlief die Kommunikation zwischen den Rettungskräften und anderen relevanten Diensten aus technischen Gründen teilweise sehr chaotisch (Archivfoto).