Derzeit befinden sich offenbar keine IS-Sympathisanten aus Belgien auf dem Weg nach Syrien oder in den Irak. Die Zahl derer, die in letzter Zeit einen Versuch unternommen haben, sich aus Belgien in Richtung Syrien oder Irak abzusetzen, wird mit 85 angegeben. Darunter sollen alleine 22 Frauen gewesen sein. Ihre Abreise konnte behördlich vermieden werden.

Wie das Innenministerium mitteilt, liegen ernstzunehmende Hinweise vor, dass 117 weitere Personen aus Belgien die Absicht haben, sich der islamistischen Terrorbewegung IS oder anderen radikalen Gruppen anzuschließen. 98 Männer und 25 Frauen, die aus den Konfliktgebieten in ihre belgische Heimat zurückgekehrt sind, werden als Gefährder eingestuft und von den Nachrichtendiensten überwacht.

VRT-Kriegsberichterstatter Rudy Vranckx gab vor einigen Tagen gegenüber unserer Nachrichtenredaktion VRTNWS an, dass rund 130 aus Belgien kommende islamistische Kämpfer in Syrien oder im Irak ums Leben gekommen seien. Dutzende weitere sogenannte „foreign fighters“ und auch mehrere Frauen und Kinder sind nach Siegen der Anti-IS-Koalition über Stellungen und Städten in beiden Ländern festgenommen und in Lager gesteckt worden. Dort warten sie auf ihr Schicksal. IS-Kämpfern auch aus Belgien droht im Irak die Todesstrafe.