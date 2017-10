Die meisten der betroffenen Sudanesen haben nicht vor, in Belgien um Asyl zu bitten. Einige halten sich an die Vorgaben von Menschenschmugglern, andere haben ihre Fingerabdrücke bereits bei der Ankunft in der EU, zumeist in Italien, registrieren lassen. Ihr gemeinsames Ziel in Großbritannien…

Sie halten sich demnach illegal in Belgien auf und aus diesem Grunde will Asylstaatssekretär Francken sie abschieben. Die, die bereits in einem anderen EU-Land registriert sind, sollen dorthin zurückgebracht werden. Wer kein Asyldossier in Belgien hat und von den sudanesischen Behörden identifiziert werden konnte, soll in die Heimat zurück.

Inzwischen befassen sich gleich mehrere Gerichte und Behörden in Belgien mit den illegal eingewanderten Sudanesen. Sie kommen dabei zu unterschiedlichen Urteilen. Meist steht allerdings Artikel 3 des EU-Vertrags zu den Menschenrechten (Verbot der Folter) im Weg.

Doch inzwischen wurden auch rund 60 Sudanesen aus Belgien abgeschoben. Drei davon wurden effektiv in den Sudan zurück gebracht und ein weiterer kehrte freiwillig und ohne Polizeibegleitung dorthin zurück.

Die Zusammenarbeit zwischen dem belgischen Staatssekretär für Asyl und Einwanderung, Theo Francken, und Regierungsbeamten aus dem Sudan steht hierzulande schwer unter Beschuss, denn der Sudan gilt als Diktatur, in der regelmäßig Menschenrechte verletzt werden.