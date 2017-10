Ministerpräsident Borsus gab zu den Ausfuhrgenehmigungen an, er habe sich dazu an die Beurteilung seiner Verwaltung und an die Angaben des Beratungsausschusses Wallonie-Bruxelles-International gehalten.

Aus dem Kabinett des wallonischen Landeschefs verlautete dazu, dass Borsus die Waffenhersteller seiner Region darum gebeten habe, ihre Kunden und Märkte innerhalb von 5 Jahren Dauer zu „diversifizieren“.

Er sehe allerdings davon ab, zwingende Maßnahmen aufzuerlegen, so der Minister. Trotzdem will er dafür sorgen, dass die wallonischen Waffenproduzenten von Saudi-Arabien unabhängig(er) werden. Gleichzeitig allerdings verweigerte Borsus aber auch Waffenexporte und zwar in Richtung Vereinigte Arabische Emirate und nach Pakistan.