Die Umfrage zu den Wahlabsichten wurde für Flandern telefonisch bei 1.045 wahlberechtigten Flamen durchgeführt. Erstmals wurde gleichzeitig auch eine Umfrage in Wallonien und Brüssel durchgeführt. In Wallonien wurden hierfür 1076 wahlberechtigte Französischsprachige telefonisch befragt und in Brüssel waren es 753 Wahlberechtigte, die zu ihren Wahlabsichten Auskunft geben sollten. Die Umfrage wurde zwischen dem 11. September und dem 5. Oktober realisiert.

Die maximale Fehlerquote liegt bei +/- 3,1 Prozentpunkten des Ergebnisses.