Die Umfrage zu den Wahlabsichten wurde für Flandern telefonisch bei 1.045 wahlberechtigten Flamen durchgeführt. Erstmals wurde gleichzeitig auch eine Umfrage in Wallonien und Brüssel durchgeführt. In Wallonien wurden hierfür 1076 wahlberechtigte Französischsprachige telefonisch befragt und in Brüssel waren es 753 Wahlberechtigte, die zu ihren Wahlabsichten Auskunft geben sollten. Die Umfrage wurde zwischen dem 11. September und dem 5. Oktober realisiert.

Das Polit-Barometer zeigt nun, dass sich das Bild der politischen Landschaft in Flandern seit 2014 kaum verändert hat. Eigentlich ist dieses Bild sogar seit 2007 so gut wie gleich geblieben.

In Wallonien hat sich die politische Landschaft hingegen viel stärker als in Flandern verändert. So hat sich in Flandern nur ein Fünftel der Wähler für eine andere Partei entschieden als bei den letzten Wahlen von 2014. In Wallonien ist es ein Drittel der Wähler. Die Folgen sind eine völlig veränderte Parteienlandschaft.