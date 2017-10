Autor: U. Neumann

Der französischsprachige liberale Premier Charles Michel (MR) belegt zum zweiten Mal in Folge den 1. Platz als beliebtester Politiker Flanderns. Das geht aus dem jüngsten Politbarometer von VRT NWS, De Standaard, RTBF und La Libre Belgique hervor. Ein auffallendes Ergebnis, denn Flamen dürfen keine französischsprachigen Politiker wählen. In Wallonien steht der ehemalige wallonische Ministerpräsident von den Sozialdemokraten, Paul Magnette (PS), ganz oben auf der Beliebtheitsskala. In Brüssel nimmt diesen Platz der Vorsitzende von den radikal-frankophonen Liberalen (DéFI), Olivier Maingain ein.