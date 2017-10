Eigentlich war das Treffen am Montagmorgen in Brüssel der Antrittsbesuch von Frankreichs „neuem“ Premierminister Edouard Philippe. Bei den Gesprächen mit Vertretern der belgischen Bundesregierung ging es neben Sicherheitsfragen und gemeinsamen Anti-Terrorermittlungen auch um die Wirtschaftspolitik und um bilaterale Themen zwischen beiden Ländern. Thema war unter anderem auch der Bau eines Seine-Nord-Kanals, der auf belgischen Gebiet weiter zur Schelde geführt werden soll. Premier Philippe kam bereits am Sonntag zu ersten Terminen in der belgischen Hauptstadt an.