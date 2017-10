VRT

A.Kockartz/Belga Die Polizei hat bei einer Aktion am Sonntagabend wieder Flüchtlinge und illegale Einwanderer am Maximilianpark in der Nähe des Brüsseler Nordbahnhofs (Archivfoto) festgenommen. Die Aktion fand zu einem Augenblick statt, an dem rund 200 Flüchtlinge versuchten, einen der begehrten privat organisierten Schlafplätze zu ergattern.