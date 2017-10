A.Kockartz In Lokeren in Ostflandern ist gegen Mitternacht ein Auto mit hohem Tempo in ein leerstehendes Geschäftslokal am Marktplatz gerast. Bei dem Unfall wurde eine Gasleitung beschädigt, was ein heftiges Feuer auslöste. Bei dem Brand kam die Bewohnerin einer über dem Ladenlokal liegenden Wohnung ums Leben.