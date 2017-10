Sind inzwischen Leute aus dem Sudan zurückgeschickt worden? "Ja, mehrere", antwortete Francken in der Sendung. "Das Verfahren geht weiter und unsere Behörden stehen nicht still."

Wenn Migranten in Belgien kein Asyl beantragen wollen, gebe es dem Politiker zufolge nur zwei Optionen: Falls möglich, sollten sie in das EU-Land zurückgeschickt werden, in dem sie als erstes registriert wurden. Sei das nicht machbar, sollten sie in das Land der Herkunft abgeschoben werden.

Nach der Sendung bestätigte Francken, dass seit dem 1. August insgesamt drei Menschen aus dem Sudan in ihre Heimat zurückgeschickt wurden und 54 in das Land, in das sie in die EU eingereist waren. Drei Leute aus dem Sudan seien freiwillig zurückgekehrt.