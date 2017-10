Autor: U. Neumann

U. Neumann In Gent wird im Frühjahr mit dem Bau einer hochmodernen Moschee begonnen. Das Gebäude mit einer Kuppel und zwei Minaretten wird so groß sein wie die Hälfte eines Fußballfeldes. Mit 2.500 Quadratmetern wird die Moschee die größte in Belgien. (Archivfoto von Gent)