'Coopcity' begleitet mit einem anderen Programm zudem die Organisation 'Ärzte der Welt'. Gemeinsam mit andere Organisationen erhalten sie in Brüssel zwei neue Zentren für die soziale und die medizinische Versorgung. Das Geld zur Entwicklung dieser Zentren, wobei eines in Molenbeek und eines in Anderlecht gebaut wird, stammt aus dem Fonds für regionale Entwicklung.

Obwohl wir uns auf die besonders Bedürftigen (wie Migranten) konzentrieren, stehen die Zentren allen Menschen in der Nachbarschaft offen, betont 'Ärzte der Welt'. Laut François Fille von der Organisation hat 5 bis 10 Prozent der Brüsseler Bevölkerung keinen Zugang zu einer geregelten medizinischen Versorgung. "Mit Hilfe des EFRE-Mechanismus können wir diese Menschen erneut in die Gesellschaft integrieren", so Fille.