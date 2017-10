Die Zusammenarbeit beider Parteien in Antwerpen war schon seit einiger Zeit in aller Munde. Am gestrigen Donnerstag haben die beiden Parteien eine Einigung hierzu erzielt.

Man wolle nicht polarisieren, heißt es bei den Grünen.

Ein Ziel dieses Kartells ist wohl auch, bei den nächsten Kommunalwahlen einen "Block" gegen den amtierenden Bürgermeister der Regionalisten (N-VA), Bart De Wever, zu bilden. Das wird nicht einfach, denn die Partei von De Wever ist die größte in Antwerpen.

Die Kommunalwahlen finden am 14. Oktober 2018 statt. Wouter Van Besien wird es als Spitzenkandidat gegen Bart De Wever von der N-VA sowie gegen Kris Peeters von den flämischen Christdemokraten (CD&V) aufnehmen.

Neben Wouter Van Besien als Spitzenkandidat des neuen Kartells besteht das Spitzentrio aus Jinnih Beels, die bis vor kurzem noch Polizeikommissarin in Mechelen war. Sie steht auf Platz zwei. Tom Meeuws, der Vorsitzende der flämischen Sozialisten (SP.A) von Antwerpen, steht auf Platz drei.