Belgien gehört übrigens sowieso schon zu den Ländern in Europa, die sich für wenig ambitionierte Klimaziele, auch für das Jahr 2030, einsetzen wollen.

So habe Belgien das umweltfeindlichste Steuersystem in Europa. Während Arbeit hoch besteuert wird, ist die Besteuerung bei der Verschmutzung niedrig. In anderen Ländern sei das umgekehrt, betont De Standaard an diesem Freitag.