Marnik Aerts

A.Kockartz Der Antwerpener Ring musste auf Höhe von Deurne in Richtung Gent am Donnerstagmittag nach einem Unfall vollständig gesperrt werden. Ein LKW hatte bei dem Unfall seine Ladung verloren - ein weißes schmieriges und klebriges Produkt. Alle Fahrspuren und der Pannenstreifen sind davon betroffen. Der Vorfall sorgte am Mittag für lange Staus.