Einer dieser Hersteller von Matratzen in Belgien ist das Unternehmen Recticel aus Evere in Brüssel, wo auch Dämmstoffe zur Isolierung von Gebäuden produziert werden. Recticel ist ein Großabnehmer von Rohstoffen bei BASF. Durch den Produktionsstopp bei Recticel sind auch andere Hersteller in unserem Land von dem BASF-Problem betroffen, denn das Brüsseler Unternehmen beliefert weitere hiesige Unternehmen.