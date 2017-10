In der kommenden Woche will die belgische Bundesregierung eine Online-Umfrage einrichten, über die sich die Landsleute zu Energiefragen äußern können. Dabei sollen Fragen beantwortet werden, zum Beispiel zum Umgang mit den belgischen Kernkraftwerken. Ziel dieser Umfrage ist die Erstellung eines Energiepaktes für die Zukunft, den das belgische Wirtschaftsministerium in Kooperation mit den verschiedenen Energieministern in Bund und Ländern erarbeiten will, was noch vor Jahresende geschehen soll.